Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar al debutto stagionale. La Milano-Sanremo obiettivo n.1

È sicuramente l’uomo più atteso. Dopo tre mesi, comunque intensi per il calendario del ciclismo su strada, arriva il debutto per Tadej Pogacar. Prima corsa che è ormai il giardino di casa per il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates – XRG, sarà al via infatti sabato della Strade Bianche, classica toscana con tratti in sterrato.

Tre vittorie nelle ultime tre partecipazioni per il campione del mondo in carica che nelle ultime due edizioni ha dato delle prove di forza devastanti, distruggendo praticamente la concorrenza. Il tratto di sterrato di Colle Pinzuto è stato intitolato allo sloveno, un atto di stima che fa capire quanto si sia fatto riconoscere da queste parti il fenomeno classe 1998.

Partirà con i favori del pronostico e difficilmente potrà essere battuto, salvo gravi problemi meccanici (ma ricordiamo che a queste latitudini di recente neanche una caduta è bastata per frenare Pogacar). Per di più si ritroverà al suo fianco il secondo favoritissimo della gara, Isaac del Toro, che praticamente potrà scortarlo nel migliore dei modi.

Strade Bianche sì, ma il grande obiettivo, almeno in questa prima parte di stagione, per Pogacar sono le classiche. A partire dalla Milano-Sanremo, che ancora manca nel palmares dello sloveno: sarà fondamentale arrivare alla Classicissima con il 100% della forma per provare a contrastare Mathieu van der Poel che nella passata annata ha dimostrato superiorità in Liguria.