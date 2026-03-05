Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streaming

La stagione 2026 del ciclismo entra finalmente nel vivo. Dopo le prime classiche disputate nelle regioni del Belgio, il calendario internazionale propone uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno, le Strade Bianche. La corsa italiana, giunta alla sua 20esima edizione, si disputerà sabato 7 marzo attorno alla città di Siena, con un percorso leggermente meno duro rispetto rispetto agli ultimi anni.

Lo spettacolo sarà sempre garantito dai quattordici settori in sterrato (63,1 chilometri in totale), due in meno del 2025, e dal circuito finale con Colle Pinzuto e Le Tolfe, prima dell’arrivo nell’iconica Piazza del Campo. Parterre come sempre di primo livello per la corsa toscana, conquistata nelle ultime due edizioni da Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, grande favorito anche di questa edizione, vuole iniziare il suo 2026 con una vittoria per ribadire il suo dominio.

Come vedere le Strade Bianche in tv? La diretta tv sarà visibile in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14.00. Lo streaming sarà visibile su Rai Play, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale per non perdere neanche un minuto della corsa.

PROGRAMMA STRADE BIANCHE 2026

Sabato 7 marzo

Strade Bianche Siena-Siena (203 km)

Orario di partenza: 11.45

Orario di arrivo stimato: 16.40

DOVE VEDERE LE STRADE BIANCHE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati su Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport