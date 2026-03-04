Trofeo Laigueglia 2026: Santiago Buitrago vince in solitaria. Terzo Antonio Tiberi

Non arriva il riscattoazzurro al Trofeo Laigueglia. Continua il periodo di digiuno tricolore nella classica ligure: l’edizione numero 63 se la aggiudica con una fuga solitaria il colombiano Santiago Buitrago. Il corridore della Bahrain – Victorious torna ad alzare le braccia al cielo ad un anno di distanza dall’ultima volta, quello odierno è il nono successo in carriera, agguantato nel secondo appuntamento della Coppa Italia delle Regioni.

La corsa si è accesa nell’entrata del circuito conclusivo. È arrivato lo scatto in coppia da parte dei Bahrain-Victorious con Buitrago ed Antonio Tiberi che si sono avvantaggiati assieme a Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling). Il gruppo non è riuscito a rintuzzare ed il quartetto ha fatto la differenza.

In tanti hanno provato ad allungare alle loro spalle, ma il gap è stato incolmabile. Davanti Tiberi ha preparato l’attacco di Buitrago che è arrivato sull’ultima scalata di Colla Michieri: il colombiano è andato via in solitaria e si è lanciato verso il traguardo, trionfando a braccia alzate.

Alle sue spalle, ad una ventina di secondi, Gregoire si è preso la seconda piazza, mentre a completare il podio un ottimo Tiberi. Tanta Italia nella top-10: quarto è Diego Ulissi (XDS Astana Team), quinto Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), sesto Christian Scaroni (XDS Astana Team), ottavo Simone Gualdi (Lotto Intermarché).