Steve Johnson: “Ci sono troppe attività extra campo per Alcaraz a Indian Wells e Miami”

I dati certificano come, anche quest’anno, Carlos Alcaraz non sia riuscito a portare a casa almeno uno dei tornei ATP di Indian Wells o Miami, primi due Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha confermato le sue difficoltà nei tornei del Sunshine Double e a Miami si è arreso nei sedicesimi di finale contro Sebastian Korda.

L’ex tennista americano Steve Johnson, durante l’ultima puntata di “Nothing Major”, ha illustrato una teoria sulle difficoltà di Alcaraz in questi due tornei. Johnson pensa che ci possano essere “troppe attività extra” per il tennista spagnolo in questi tornei negli Stati Uniti.

L’analisi delle prestazioni di Alcaraz e le possibili spiegazioni: “Carlos Alcaraz non sembrava sé stesso nel match con Korda. È piuttosto strano perché l’anno scorso ha avuto lo stesso problema durante il Sunshine Double. Non ha giocato bene né a Indian Wells né a Miami, e poi quest’anno è successo più o meno lo stesso. Forse ci sono troppe attività extra fuori dal campo per Carlos. Non lo so… ma durante Indian Wells e Miami so che giocava a golf ogni giorno“.

La riflessione sulle motivazioni del numero 1 del mondo dopo aver completato il Career Grand Slam agli Australian Open di quest’anno: “Ha raggiunto qualcosa agli Australian Open quest’anno che nessuno aveva fatto alla sua età, quindi ora deve trovare un modo per riaccendere quella scintilla“.