Startlist slalom Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 15 marzo si disputerà lo slalom femminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Svezia, dove si consumerà l’ultima gara prima delle Finali di Lillehammer. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Grande attesa per l’evento tra i pali stretti, che avrà un peso specifico enorme anche nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, dove la tedesca Emma Aicher insegue la statunitense Mikaela Shiffrin.

L’americana partirà con tutti i favori del pronostico dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha già messo in cassaforte la Sfera di Cristallo di specialità, ma la tedesca proverà a contrastarla facendo leva sulle sue doti di polivalente. La rivale più accreditata di Shiffrin è la svizzera Camille Rast, reduce dalla dolorosa uscita nel gigante del sabato quando si trovava al comando dopo la prima manche.

In lotta per il podio ci saranno anche la svizzera Wendy Holdener, l’austriaca Katharina Truppe, la statunitense Paula Moltzan, l’albanese Lara Colturi, le svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector, la tedesca Lena Duerr. L’Italia spera in un bel risultato da parte di Lara Della Mea, che scatterà con il pettorale numero 16, ma si attendono risposte anche da Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Laura Steinmair.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE ARE

Domenica 15 marzo

Ore 09.30 Slalom femminile ad Are (Svezia), prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.30 Slalom femminile ad Are (Svezia), seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM ARE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE ARE

6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

12 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

17 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

18 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

23 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

24 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

34 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

35 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

36 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

37 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

38 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

41 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

42 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

43 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

44 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

45 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

46 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

47 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

48 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

49 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

50 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

51 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

52 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

53 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

55 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

56 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

57 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

58 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

59 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

60 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

61 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

62 426293 KUFAAS Mariel 1999 NOR Salomon

63 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

64 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

65 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

66 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

67 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

68 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

69 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

70 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynastar