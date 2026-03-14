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Startlist slalom Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Domenica 15 marzo si disputerà lo slalom femminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Svezia, dove si consumerà l’ultima gara prima delle Finali di Lillehammer. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Grande attesa per l’evento tra i pali stretti, che avrà un peso specifico enorme anche nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, dove la tedesca Emma Aicher insegue la statunitense Mikaela Shiffrin.
L’americana partirà con tutti i favori del pronostico dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha già messo in cassaforte la Sfera di Cristallo di specialità, ma la tedesca proverà a contrastarla facendo leva sulle sue doti di polivalente. La rivale più accreditata di Shiffrin è la svizzera Camille Rast, reduce dalla dolorosa uscita nel gigante del sabato quando si trovava al comando dopo la prima manche.
In lotta per il podio ci saranno anche la svizzera Wendy Holdener, l’austriaca Katharina Truppe, la statunitense Paula Moltzan, l’albanese Lara Colturi, le svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector, la tedesca Lena Duerr. L’Italia spera in un bel risultato da parte di Lara Della Mea, che scatterà con il pettorale numero 16, ma si attendono risposte anche da Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Laura Steinmair.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM FEMMINILE ARE
Domenica 15 marzo
Ore 09.30 Slalom femminile ad Are (Svezia), prima manche – Diretta tv su RaiSportHD
Ore 12.30 Slalom femminile ad Are (Svezia), seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA SLALOM ARE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST SLALOM FEMMINILE ARE
6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
7 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
12 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
17 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
18 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
23 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
24 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
27 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
34 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
35 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
36 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
37 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
38 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
41 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
42 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
43 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
44 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
45 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
46 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
47 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
48 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
49 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
50 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
51 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
52 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
53 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
55 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
56 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
57 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
58 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
59 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
60 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic
61 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
62 426293 KUFAAS Mariel 1999 NOR Salomon
63 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl
64 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN
65 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
66 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
67 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
68 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
69 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
70 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynastar