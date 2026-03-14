Julia Scheib vince ad Are e si prende la coppa di gigante. Zenere in top-10, fuori Goggia

Julia Scheib è la nuova regina del gigante. L’austriaca suggella la miglior stagione della carriera con la sua prima Coppa del Mondo della carriera. Un trionfo quello di Scheib, che vince anche la gara di Are, suo quarto successo stagionale, e sfrutta anche l’uscita della rivale Camille Rast, che era in testa dopo la prima manche e aveva bisogno di vincere per mettere pressione all’austriaca in vista dell’ultima gara delle finali.

Così non è stato, perchè Rast ha sbagliato su uno dei primi dossi nella parte alta, facendo partire così la festa per Scheib. L’austriaca era stata bravissima e aveva retto benissimo la pressione, portandosi al comando dopo la sua seconda manche e mettendo la rivale completamente con le spalle al muro. Una sfera di cristallo in gigante meritata per Scheib, che la riporta in Austria dieci anni dopo il trionfo di Eva Maria Brem.

Decimo podio in carriera ancora senza vittoria per l’americana Paula Moltzan, che conclude al secondo posto a 36 centesimi dalla vetta. In terza posizione c’è la neozelandese Alice Robinson (+0.75), che mancava sul podio in gigante addirittura dalla tappa di dicembre in Canada a Tremblant.

Quarta posizione per la tedesca Emma Aicher (+1.74) che ha preceduto Mikaela Shiffrin (+2.22). L’americana ha rimontato ben sette posizioni nella seconda manche e così ha limitato notevolmente i danni nella lotta per la generale, che vede comunque sempre la statunitense in vantaggio sulla tedesca (1186 contro 1066) e domani ci sarà lo slalom.

Sesto posto per la croata Zrinka Ljutic (+2.32) davanti all’albanese Lara Colturi (+2.50) e alla norvegese Thea Louise Stjenesund (+2.55) e all’americana A.J Hurt (+2.59). Seconda top-10 della carriera in gigante per Asja Zenere (+2.78), che perde una posizione rispetto alla prima manche, ma è comunque decima, confermando il buon stato di forma in questo finale di stagione.

Ilaria Ghisalberti risale nove posizioni ed eguaglia il suo miglior risultato in carriera, terminando al diciottesimo posto (+3.78). Non una buona gara per Lara Della Mea, ventunesima (+4.07), che non è davvero mai riuscita a trovare il feeling giusto con il tracciato. A punti ci va anche Laura Pirovano, che tornava in gigante due anni dopo l’ultima volta, chiudendo ventitreesima (+4.43). Purtroppo è uscita Sofia Goggia, che ha commesso un errore in uno degli ultimi dossi e ha perso la linea.

Scheib vince dunque la coppa di gigante con una gara d’anticipo, portandosi a quota 660 punti. Rast resta ferma a 471 ed anche Hector rimane a 429 dopo essere uscita nella prima manche. In quella generale come detto Shiffrin è in testa con 1186 davanti ad Aicher con 1066 quando mancano cinque gare al termine della stagione.