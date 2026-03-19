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Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Domani, venerdì 20 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) proseguiranno le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 24 atleti in rappresentanza di 8 Paesi.
Saranno ancora una volta sei gli italiani al cancelletto di partenza: Benjamin Jacques Alliod scatterà col pettorale numero 5, Florian Schieder col 6, Dominik Paris con l’8, Giovanni Franzoni col 10, Mattia Casse col 17 e Christof Innerhofer col 22.
Per la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Venerdì 20 marzo
10.45 Seconda ed ultima prova cronometrata discesa maschile delle Finali – Nessuna copertura tv
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
3 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
4 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
5 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
10 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
20 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
23 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
24 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol