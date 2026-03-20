Startlist discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 21 marzo (ore 12.30) si disputerà la discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sulle nevi norvegesi andrà in scena l’ultima gara stagionale nella velocità pura e l’attesa è palpabile per il duello che assegnerà la Sfera di Cristallo di specialità. La nostra Laura Pirovano (che si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 14) sarà chiamata a difendersi dall’assalto della tedesca Emma Aicher (numero 11), la quale si gioca la Coppa del Mondo generale.

Si preannuncia un testa a testa rovente per il trofeo, ma sono tante le pretendenti a un posto al sole in questa gara: Sofia Goggia (numero 9), la statunitense Breezy Johnson (numero 10 per la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026), le austriache Nina Ortlieb (12) e Cornelia Huetter (13), la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (15), la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (6), la svizzera Corinne Suter (7) e una baldanzosa Nicol Delago (8).

L’Italia potrà giocarsi anche la carta Elena Curtoni (3), sognano in grande anche la svizzera Malorie Blanc (1), la ceca Ester Ledecka (4) e la slovena Ilka Stuhec (5), senza dimenticarsi delle austriache Ariana Raedler (17) e Mirjam Puchner (18), della promettente norvegese Marte Monsen (2) e della statunitense Jacqueline Wiles (16).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA FEMMINILE LILLEHAMMER

Sabato 21 marzo

Ore 12.30 Discesa libera femminile a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA LILLEHAMMER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA FEMMNILE LILLEHAMMER

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

2 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

6 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic