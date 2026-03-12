Flag football, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il flag football sarà una delle grandi novità alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si disputeranno nella metropoli statunitense dal 14 al 30 luglio: questo sport di squadra farà la sua prima storica apparizione ai Giochi e si preannuncia altamente affascinante, in grado di catturare l’attenzione di tanti appassionati per via della velocità del gioco, che per alcuni versi è una versione meno dura del football americano, nei fatti priva di placcaggi e molto dinamica.

Si disputeranno due tornei (uno maschile e uno femminile), a ciascuno prenderanno parte sei squadre composte da dieci giocatori ciascuna. Ma come si potranno qualificare le varie Nazionali ai Giochi? Quali saranno i criteri di qualificazione del flag football alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Scopriamo nel dettaglio il meccanismo che sarà protagonista nei prossimi tre anni.

Gli USA sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore, due pass verranno assegnati ai Mondiali 2026 e gli ultimi tre tagliandi verranno messi in palio alle Olympic Qualifier Series previste nel 2028. Ai Mondiali, che si disputeranno a Dusseldorf (Germania) dal 13 al 16 agosto 2027, parteciperanno sedici squadre (tra cui ci sarà anche l’Italia, Campione d’Europa al maschile): le prime due classificate (a esclusione degli USA) si qualificheranno alle Olimpiadi.

Ultima occasione nel torneo preolimpico previsto nel 2028 (date e sede da definire), a cui parteciperanno dieci squadre in base ai risultati dei Campionati Continentali disputati nel 2027 ed escludendo le Nazionali già qualificate ai Giochi. L’evento, il cui format non è ancora stato rivelato, prevede la presenza di due europee, due africane, due asiatiche, due oceaniche e due americane: le prime tre classificate staccheranno il pass per le Olimpiadi.

CRITERI QUALIFICAZIONE FLAG FOOTBALL OLIMPIADI 2028

PAESE OSPITANTE

USA qualificati come Paese organizzatore.

MONDIALI 2026

Le migliori due classificate dei Mondiali si qualificheranno alle Olimpiadi. Ai Mondiali parteciperanno sedici squadre.

OLYMPIC QUALIFIER SERIES 2028

Al torneo parteciperanno dieci squadre, in base ai risultati dei Campionati Continentali 2027: due europee, due africane, due asiatiche, due oceaniche e due americane. Le prime tre classificate staccheranno il pass per le Olimpiadi.