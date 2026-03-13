Coastal rowing, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in programma tre eventi (uno maschile, uno femminile ed uno misto): saranno 64 gli atleti in gara nel complesso. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) può avere una quota di un’imbarcazione per gara, e potrà convocare al massimo un uomo ed una donna.

I Paesi che si qualificheranno nel doppio misto avranno diritto a prendere parte anche alle gare individuali. Per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 il numero di posti per la qualificazione vede la parità di genere con 32 posti disponibili per sesso, compresi i posti riservati al Paese ospitante e quelli universali, assegnati per garantire un’ampia partecipazione durante le gare dei Giochi Olimpici.

Per il coastal rowing vi saranno due opportunità per ottenere la qualificazione: la prima sarà alle Beach Sprint Finals di Oeiras, in Portogallo, in programma dal 6 al 9 ottobre 2027, mentre la seconda avrà luogo agli eventi continentali di qualificazione olimpica.

Alle Beach Sprint Finals 2027 si qualificheranno 24 atleti, ovvero 6 doppi misti, 6 singoli maschili e 6 singoli femminili, mentre l’Europa avrà a disposizione per l’evento continentale di qualificazione olimpica 8 pass, ovvero 2 doppi misti, 2 singoli maschili e 2 singoli femminili.