Ginnastica ritmica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La FIG ha comunicato ufficialmente quali saranno i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si disputeranno da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Alle gare di ginnastica ritmica potranno partecipare 94 atlete. (quattordici squadre da cinque atlete e 24 individualiste). Il programma prevede il concorso generale per gruppi e il concorso generale individuale: ogni Paese potrà schierare massimo una squadra e due individualiste.

Saranno decisivi i due Mondiali che precederanno i Giochi. La rassegna iridata 2026 promuoverà ai Giochi le squadre e le individualiste che saliranno sul podio nell’all-around. La rassegna iridata 2027 metterà invece in palio quattro pass per le squadre e dodici per le individualiste, tutti i tagliandi vengono conseguiti dalla Nazione di appartenenza e non sono nominali.

Attraverso i cinque Campionati Continentali 2028 verranno assegnati altri pass (uno per la squadra e uno per un’individualista per ciascuna zona geografica), mentre la grande novità rispetto a Parigi 2024 è l’adozione della Coppa del Mondo 2026 e 2027 per assegnare un pass per le squadre e due per le individualiste. Completano il quadro il diritto di partecipazione degli USA con la squadra e un’individualista in qualità di Paese organizzatore (se si qualificasse sul campo si proseguirà con le riallocazioni).

CRITERI QUALIFICAZIONE GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI 2028

SQUADRA – 14 squadre da 5 atlete ciascuna (70 atlete complessive)

3 posti ai Mondiali 2026 (alle squadre che saliranno sul podio nell’all-around)

4 posti ai Mondiali 2027 (alle migliori quattro squadre non ancora ammesse ai Giochi, attraverso le qualiche all-around)

5 posti attraverso i Campionati Continentali 2028 (uno per ciascuna zona geografica, a chi non è ancora ammesso ai Giochi)

1 posto attraverso la Coppa del Mondo 2026-2027

Gli USA sono già qualificati come Paese organizzatore. Se si qualificheranno anche sul campo, allora ci sarà una riallocazione.

INDIVIDUALISTE – 24 posti complessivi

3 posti ai Mondiali 2026 (le atlete che saliranno sul podio nell’all-around)

12 posti ai Mondiali 2027 (attraverso le qualifiche all-around)

5 posti attraverso i Campionati Continentali 2024 (uno per ciascuna zona geografica)

2 posti attraverso la Coppa del Mondo 2026-2027

Gli USA hanno un posto in quanto Paese organizzatore. Se un’atleta statunitense si qualificherà anche sul campo, allora ci sarà una riallocazione.

1 wild card. La tripartite commission assegnerà 1 posto ai Paesi emergenti.