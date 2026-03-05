Seguici su
Sport in tv oggi (giovedì 5 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: le Paralimpiadi Invernali con il curling in carrozzina, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il volley femminile con la Serie A1, il basket con l’Eurolega, il biathlon, lo sci alpino, il salto con gli sci e la combinata nordica con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.

Prosegue il primo turno ad Indian Wells: per il torneo ATP Masters 1000, in singolare, nel 5° match dalle ore 20.00 italiane, scenderanno in campo Matteo Arnaldi contro Mackenzie McDonald e Francesco Maestrelli contro Rinky Hijikata, mentre nel WTA 1000 esordiranno in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate contro Jaqueline Cristian e Clara Tauson nel secondo match dalle 20.00 italiane.

Si apre la tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti: alle ore 17.05 italiane andrà in scena la 15 km individuale femminile, nella quale saranno al via Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Martina Trabucchi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 5 marzo

8.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: Provisional Competition Round femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.05 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Cina-Lettonia, Estonia-Italia, Giappone-Stati Uniti, Gran Bretagna-Corea – Rai Sport HD, Rai Play

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: Provisional Competition Round maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa: seconda prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpinismo, Europei Shahdag: staffetta mista – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni LH HS130 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Inghilterra – ICC.TV

15.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 femminile – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

17.05 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 15 km individuale femminile – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

19.00 Speed skating, Mondiali sprint: 500 e 1000, uomini e donne – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

19.05 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Stati Uniti-Estonia, Corea-Giappone, Lettonia-Gran Bretagna, Italia-Cina – Rai Sport HD, Rai Play

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: 1° turno (5° match dalle 20.00 Arnaldi-McDonald, 5° match dalle 20.00 Maestrelli-Hijikata) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: 1° turno (2° match dalle 20.00 Errani/Paolini-Cristian/Tauson) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Savino Del Bene Scandicci – DAZN, VBTV

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Barcellona – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

