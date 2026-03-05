LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia deve salire di colpi, la startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sofia Goggia e le azzurre avranno a disposizione una ulteriore occasione per studiare la neve e le linee sulla pista denominata La VolatA.

Quale sarà il programma? Oggi alle ore 11.00 andrà in scena la seconda prova cronometrata, quindi da domani, venerdì 6 marzo si inizierà a fare sul serio con la discesa numero 1. Si proseguirà poi sabato 7 con la seconda discesa alle ore 10.45 e si chiuderà domenica 8 marzo con il superG, sempre alle ore 10:45. Per la squadra azzurra saranno in azione Sofia Goggia, che rimane alla caccia della classifica di discesa e soprattutto superG dopo l’infortunio di Lindsay Vonn, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti.

La classifica della Coppa del Mondo generale vede sempre al comando Mikaela Shiffrin con 1133 punti contro i 963 di Camille Rast ed i 914 di Emma Aicher. Nella discesa comanda ancora Lindsey Vonn con 400 davanti a Emma Aicher e Kira Weidle con 306 e 256, mentre in superG Sofia Goggia comanda con 420 davanti ad Alice Robinson con 336 e Emma Aicher con 304.

La seconda ed ultima prova della discesa di Val di Fassa inizierà alle ore 11:00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento sulla pista LaVolatA per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!