Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due competizioni si alterneranno e sarà interessante comprendere quale sarà l’evoluzione della competizione. Nel day-1, spazio a pattinatrici e pattinatori impegnati nella competizioni “Sprint”.

Previste le prime serie sui 500 e sui 1000 metri che saranno replicate nel giorno successivo, portando a un computo complessivo in una graduatoria che terrà conto dei tempi, convertiti poi in punti. Grande favorito in questa rassegna iridata l’americano Jordan Stolz, campione olimpico delle due distanze singole e in cerca di qualcosa di incredibile: conquistare il titolo mondiale sia nel format Sprint che in quello Allround.

Sul versante femminile l’olande Femke Kok, vista anche l’assenza della connazionale Jutta Leerdam, ha grandi possibilità per portarsi a casa il titolo nella velocità pure, visto anche quanto di straordinario fatto ai Giochi Invernali di Milano Cortina. In casa Italia, ci saranno Serena Pergher e Maybritt Vigl tra le donne e Daniele Di Stefano tra gli uomini. Oggettivamente, non ci sono grandi possibilità per andare a medaglia. Pergher potrebbe mettersi in luce, ma le proprie difficoltà sul chilometro le precludono realisticamente di avere grandi ambizioni.

La prima giornata dei Mondiali Allround&Sprint 2026 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 19:00. La copertura televisiva dell’evento non è prevista in diretta, ma in differita dalle ore 22:00 su RaiSport HD. In streaming ci sarà la trasmissione in diretta su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

MONDIALI SPEED SKATING 2026 OGGI

Giovedì 5 marzo

19:00 500m donne (prima serie sprint)

19:36 500m uomini (prima serie sprint)

20:23 1000m donne (prima serie sprint)

21:21 1000m uomini (prima serie sprint)

PROGRAMMA MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista; differita su RaiSport HD dalle 22:00

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport

AZZURRI IN GARA

Giovedì 5 marzo

19:00 500m donne (prima serie sprint) – Serena Pergher, Maybritt Vigl

19:36 500m uomini (prima serie sprint) – Daniele Di Stefano

20:23 1000m donne (prima serie sprint) – Serena Pergher, Maybritt Vigl

21:21 1000m uomini (prima serie sprint) – Daniele Di Stefano