LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultime speranze per credere nel play-in

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Barcellona, match valevole per la trentesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La squadra di Peppe Poeta si gioca davvero le ultime possibilità per sperare ancora nel play-in

La situazione in classifica parla chiarissimo per Milano, che non può davvero praticamente più perdere. L’Olimpia è assolutamente obbligata a vincere visto che si trova in ritardo di due successi dalla coppia al nono e decimo posto (Monaco e Panathinaikos). Milano è reduce da due sconfitte consecutive contro Dubai e Hapoel e dunque deve tornare il prima possibile alla vittoria.

Il Barcellona attualmente occupa l’ottavo posto in classifica con 17 vittorie, tre in più dell’Olimpia, ma sta vivendo un momento complicato con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. Sarà fondamentale considerare anche lo scontro diretto tra le due squadre, con gli spagnoli che si sono imposti per soli due punti (74-72) all’andata con l’Olimpia che ha anche avuto l’occasione per vincere.

La palla a due di Olimpia Milano-Barcellona, match valevole per la trentesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!