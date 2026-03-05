Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming

È il momento dell’ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Val di Fassa. Le atlete sfruttano la possibilità per completare lo studio delle traiettorie e perfezionare il lavoro sui materiali. La partenza del training è prevista alle 11:00.

Nella prova disputata ieri mattina la slovena Ilka Stuhec ha ritrovato quella brillantezza che sembrava ormai perduta e stabilito il miglior tempo davanti alla francese Romane Miradoli e all’americana Breezy Johnson, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Nadia Delago, quinta con 70 centesimi di distacco, è stata la migliore delle azzurre davanti a Laura Pirovano, sesta a 84 centesimi. Ha scelto di adottare una condotta decisamente più prudente Sofia Goggia che, dopo i primi settori, ha rallentato l’andatura chiudendo in diciannovesima posizione con quasi un secondo e mezzo di ritardo.

Domani e sabato sono in programma due gare importantissime per la definizione di quella che sarà la classifica di specialità prima della finale di Lillehammer. Le pretendenti al trono attualmente detenuto da Lindsey Vonn devono aumentare esponenzialmente la loro andatura se vogliono provare a scalzare l’americana.

Come seguire gli eventi in tv? Non sono previste dirette tv o streaming per la seconda prova della discesa libera femminile. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della seduta di allenamento, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Giovedì 5 marzo

Ore 11.00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile Val di Fassa

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE VAL DI FASSA

1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

13 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

15 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

25 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

26 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

30 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

32 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

35 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

41 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

42 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

43 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

46 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

51 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

52 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

53 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

54 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic

55 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

57 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU