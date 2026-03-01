Speed skating, team mixed azzurro ai piedi del podio nei Mondiali Junior a Inzell

Ultima giornata di gare ai Mondiali giovanili di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania), l’Italia è andata vicinissima alla conquista di una medaglia nel team mixed. Nel format che prevede il contributo di un uomo e una donna, la coppia composta da Noemi Libralesso e Lorenzo Minari ha chiuso al quarto posto.

Il duo azzurro ha fermato il cronometro a 3’01″91, restando a soli 0″56 dal podio, occupato dalla Corea del Sud (3’01″35). Una prestazione convincente per il team tricolore, che però non è bastata per entrare nella top 3. Il successo è andato alla Cina in 3’00″56, davanti alla Norvegia (+0″77) e, appunto, alla formazione sudcoreana.

Un’altra top 5 è arrivata nel team pursuit maschile. Il terzetto formato da Minari, Mattia Leonardelli e John Bernardi ha terminato in quinta posizione con il tempo di 3’53″97. L’oro è stato conquistato dal Giappone in 3’43″03, nettamente davanti ai Paesi Bassi (3’47″33) e alla Germania (3’49″46). Nella stessa specialità al femminile, Libralesso, Giorgia Franceschini e Camilla Zazzarini hanno terminato al decimo posto in 3’25″36. L’Olanda ha dominato in 3’04″89, precedendo la Cina (+0″72) e la Germania (+2″09).

Nella team sprint femminile, senza rappresentanti italiani, il titolo è andato al Kazakistan in 1’28″77, davanti a Polonia (+0″17) e Paesi Bassi (+0″94). Nella prova maschile, ancora senza azzurri al via, la Germania ha conquistato l’oro in 1’20″86; argento alla Norvegia (1’21″06) e bronzo alla Corea del Sud (1’21″16).

In chiusura, nelle due Mass Start, si sono imposti la polacca Hanna Mazur (Camilla Zazzarini 16ª) e il kazako Vadim Chebardakov (John Bernardi 14°).