Speed skating, Lorenzo Minari a ridosso della top ten anche nei 1000 ai Mondiali Junior

Proseguono alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella seconda giornata spazio ai 1000 per uomini e donne, ai 3000 femminili ed ai 5000 maschili. L’Italia raccoglie un piazzamento a ridosso della top ten, con Lorenzo Minari 12° anche sui 1000.

Nei 1000 femminili terzo oro, dopo 500 e 1500, per la kazaka Kristina Shumekova, che si impone in 1:16.34, andando a precedere la nipponica Ayano Sekiguchi, d’argento in 1:16.66, a 0.32, e l’austriaca Jeannine Rosner, di bronzo in 1:17.00, a 0.66. La migliore delle azzurrine è Noemi Libralesso, 33ma in 1:21.22, a 4.88.

Nei 1000 maschili cala il tris anche il teutonico Finn Sonnekalb, che dopo 500 e 1500 vince ancora, in 1:08.35, davanti al norvegese Miika Johan Klevstuen, secondo in 1:09.90, a 1.55, ed al sudcoreano Junha Kim, terzo in 1:09.98, a 1.63. Giunge ancora a ridosso della top ten, invece, Lorenzo Minari, 12° in 1:11.03, a 2.68.

Nei 3000 femminili l’austriaca Jeannine Rosner trionfa in 4:02.39 e spezza l’egemonia della kazaka Kristina Shumekova, alla piazza d’onore in 4:03.99, a 1.60, mentre sale sul gradino più basso del podio la cinese Zhien Tai, terza in 4:04.08, a 1.69. Si classifica 26ma Noemi Libralesso in 4:22.99, a 20.60.

Nei 5000 maschili titolo per il cinese Hanbin Liu, al successo con il crono di 6:14.38, che batte nettamente il neerlandese Thijs Wiersma, d’argento in 6:17.63, a 3.25, ed il nipponico Taiga Sasaki, di bronzo in 6:18.51, a 4.13. Il miglior azzurrino è Piotr Molinaroli, 14° in 6:37.13, a 22.75.

Il titolo all-round femminile va ovviamente alla kazaka Kristina Shumekova, prima con 156.001, davanti all’austriaca Jeannine Rosner, seconda con 157.364, ed alla neerlandese Jasmijn Veenhuis, terza con 160.928. Si classifica 18ma Noemi Libralesso con 167.074.

Il titolo all-round maschile premia il teutonico Finn Sonnekalb, che chiude in testa con 143.706, davanti al neerlandese Thijs Wiersma, alla piazza d’onore con 146.136, ed al norvegese Eirik Andersen, in terza posizione con 146.686. Termina al settimo posto, invece, Lorenzo Minari, con 148.403.