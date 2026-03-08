Speed skating, Lollobrigida e Lorello sfiorano la top-5 ai Mondiali allround. Norvegia sugli scudi

Calato il sipario sui Mondiali Allround e sulla stagione dello speed skating internazionale. Sulla mitica Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), ultima giornata di gare della rassegna iridata che ha premiato la pattinatrice e il pattinatore più completo nella distribuzione delle distanze classiche di questa disciplina.

Nella competizione femminile, la norvegese Ragne Wiklund si è imposta, ottenendo il suo primo titolo mondiale in carriera in questo particolare format di gara (157.457), a precedere l’olandese Marijke Groenewoud (158.086) e la giapponese Miho Takagi (158.287). La scandinava ha saputo esprimersi in modo eccellente nei 1500 e nei 5000 odierni, ottenendo il terzo tempo nella prima specialità e il migliore nella seconda.

Niente da fare per Francesca Lollobrigida, ma come detto in sede di presentazione, il top del top lo si era dato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La romana ha comunque onorato il suo impegno, chiudendo al sesto posto nel computo complessivo, frutto del nono posto nei 1500 metri in 1’56″27 e del terzo nei 5000 metri (6’56″77), distanza nella quale aveva conquistato uno dei due titoli a Cinque Cerchi. Per l’azzurra, dunque, un computo in termini di score di 160.003.

Norvegia in festa visto quanto accaduto nella medesima competizione al maschile. Il campione olimpico dei 5000 metri, Sander Eitrem, infatti, è andato a prendersi il titolo iridato, replicando esattamente quanto fatto dalla sua compagna di squadra in fatto di prima volta sul tetto del mondo. Il norvegese, per effetto del 2° posto nei 1500 metri (1’43″92) e del 3° nei 10000 (12’41″27), è stato capace di far saltare il banco di svettare col punteggio complessivo di 145.804.

Alle sue spalle l’oro a Cinque Cerchi dei 10 km, Metoděj Jílek, in 146.117 (vittorioso nei 10000 metri con lo strepitoso crono di 12’30″54) e il polacco Vladimir Semirunniy (146.243). Fuori dal podio l’americano Jordan Stolz, non in grado di replicare il risultato di quattro anni fa a Inzell e pagando dazio nei 10000 metri, conclusi in 13’32″28. Riccardo Lorello, in tutto questo, ha terminato in sesta posizione, ottenendo il personale nei 1500 metri (1’45″57) e concludendo in quinta piazza i 10000 metri (12’50″49). 148.401 lo score totale per l’azzurro, che nel prossimo futuro può avere delle ambizioni.