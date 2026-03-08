Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 8 marzo, calerà il sipario sui Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa in archivio la competizione dedicata alla velocità pura, terminerà anche quella dedicata a chi dovrà sobbarcarsi dalle distanze più brevi a quelle più lunghe. Nel day-4 assisteremo ai 1500 metri uomini/donne, ai 5000 metri femminili e ai 10000 metri maschili.

Il nome che catalizza l’attenzione è quello di Francesca Lollobrigida. La campionessa di Frascati arriva a Heerenveen dopo la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e 5000 metri, un’impresa che l’ha consacrata definitivamente tra le regine della distanza. In questo contesto, la nostra portacolori cercherà di chiudere nel miglior modo possibile, nella consapevolezza che il top del top è stato dato nei Giochi.

A livello maschile, Riccardo Lorello cercherà di concludere il proprio cammino in top-10, in un format di gara in cui l’americano Jordan Stolz, dopo l’argento nella rassegna iridata Sprint, vorrà prendersi il metallo più pregiato. Lo statunitense potrà far leva sulla sua eccezionale forza nei 1500 metri per costruirsi un margine di sicurezza nei confronti dei rivali in vista dei 10 km.

La quarta e ultima giornata dei Mondiali Allround&Sprint 2026 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 13:30. La copertura televisiva dell’evento non è prevista. In streaming ci sarà la trasmissione in diretta su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

MONDIALI SPEED SKATING 2026 OGGI

Domenica 8 marzo

13:30 1500m donne allround a Heerenveen (Paesi Bassi)

14:16 1500m uomini allround a Heerenveen (Paesi Bassi)

15:12 5000m donne allround a Heerenveen (Paesi Bassi)

16:06 10000m uomini allround a Heerenveen (Paesi Bassi)

PROGRAMMA MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

AZZURRI IN GARA

Domenica 8 marzo

13:30 1500m donne allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Francesca Lollobrigida

14:16 1500m uomini allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Riccardo Lorello

15:12 5000m donne allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Francesca Lollobrigida

16:06 10000m uomini allround a Heerenveen (Paesi Bassi) – Riccardo Lorello