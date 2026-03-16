Mads Pedersen rinuncia alla Milano-Sanremo: “Spera di rientrare per le classiche del Nord”

Mads Pedersen dovrà, a malincuore, rinunciare alla Milano-Sanremo. Il corridore della Lidl-Trek non ha ancora recuperato dall’infortunio e spera di poter rientrare nelle classiche del Nord. Il suo direttore sportivo Kim Andersen conferma che l’ex iridato dovrà saltare la prima Monumento dell’anno, in programma sabato 21 marzo.

Il coriaceo corridore danese, caduto alla Volta a la Comunitat Valenciana, ha riportato una frattura al polso sinistro e alla clavicola destra e da allora si sta allenando duramente per tentare un recupero lampo in tempo per le grandi classiche di primavera. Pedersen si sta impegnando quotidianamente per riuscire ad esserci, ma ormai è certo che non potrà cercare di migliorare quest’anno i piazzamenti ottenuti tra il 2022 e il 2025 nella corsa italiana.

Andersen analizza così la situazione: “Sta facendo tutto il possibile. In ogni caso, si sta allenando a morte. È difficile dire quando tornerà. L’unica cosa che posso dire è che sta lavorando incredibilmente sodo per tornare il prima possibile […] Stiamo cercando di rientrare in tempo per le classiche del Nord; questo è il suo obiettivo. Non può fare più di quello che sta facendo ora. Speriamo di poterci essere in Belgio”

Al momento resta dunque in calendario la E3 Saxo Classic, in programma venerdì 27 marzo due giorni prima dell’attesa Gand-Wevelgem (che da quest’anno si chiama In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem), in programma domenica 29 marzo. “Dà un’ottima impressione ed è molto motivato”, ha aggiunto Andersen, che spera dunque di non dover ulteriormente accorciare il programma del suo leader.