Sofia Raffaeli festeggia due podi di specialità in Coppa del Mondo, Farfalle attardate

A Baku (Azerbaijan) si è conclusa la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con la giornata di chiusura dedicata alle finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nei concorsi generali). Dopo una prestazione sottotono offerta nell’all-around, terminato in sesta posizione, Sofia Raffaeli è riuscita a salire sul podio in due atti conclusivi con l’attrezzo, terminando così con il sorriso questa trasferta.

Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo si è meritata la seconda posizione con la palla (28.800) e con il nastro (28.500), venendo preceduta in entrambi i casi da Darja Varfolomeev (28.900 e 28.800 per la Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo nell’all-around). La fuoriclasse tedesca ha completato la tripletta con le clavette (29.900) regolando la russa Sofiia Ilteriakova (28.800), mentre al cerchio si è imposta l’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.650 per la trionfatrice dell’all-around). Tara Dragas quinta con le clavette (27.100), Sofia Raffaeli quarta con il cerchio (28.250).

Per quanto concerne i gruppi, invece, le Farfalle di Chieti sono rimaste lontane dal podio: dopo il settimo posto nel concorso generale, le azzurre si sono fermate in sesta piazza con le cinque palle (24.500) e in settima posizione nel misto (23.850), con ancora tanto lavoro da svolgere per tornare ai vertici. La Spagna ha avuto la meglio nel misto (27.950) davanti a Russia (26.750) e Bulgaria (26.750), mentre Israele ha prevalso con le palle (26.650) precedendo il Brasile (26.350) e l’Uzbekistan (25.450).