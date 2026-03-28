Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di gara

Sofia Raffaeli ha incominciato la propria avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica e occupa la terza posizione a metà del concorso generale individuale (l’unico evento presente anche alle Olimpiadi). Il bronzo mondiale e a cinque cerchi ha totalizzato 57.700 al termine dei primi due esercizi: al nastro ha illuminato la scena con una prestazione maiuscola (28.850, miglior riscontro della sessione), mentre con le clavette ha commesso qualche piccola sbavatura (28.850).

Dopo essere incappata in qualche errore di troppo lo scorso fine settimana in occasione del Grand Prix di Marbella, la fuoriclasse marchigiana sta ritrovando la forma dei giorni migliori e il lavoro con la nuova allenatrice sta iniziando a produrre i primi frutti, con la consapevolezza che l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti in vista dei Mondiali previsti ad agosto.

Sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), dove lo scorso anno non riuscì a ben figurare salvo poi imporsi sul giro completo a Baku e a Milano nel massimo circuito internazionale itinerante, è andata in scena una versione brillante e convincente del ribattezzato Vulcano di Chiaravalle, che potrà ulteriormente alzare il tiro nella seconda parte di gara.

Sofia Raffaeli si trova alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (59.450 per l’argento iridato nell’all-around, frutto di un 29.600 al cerchio e di un 29.850 con la palla) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (58.450 dopo il trionfo a Marbella, con 30.250 alle clavette e 28.200 al nastro). L’azzurra può fare affidamento su un buon vantaggio nei confronti della bulgara Eva Brezalieva (56.500) e della bielorussa Alina Harnasko (56.200), mentre Viola Sella è ottima settima con 55.250 (27.450 al cerchio e 27.800 alla palla, secondo riscontro di giornata nella specialità) dietro all’israeliana Meital Sumkin (55.850).

La grande assente nella capitale bulgara è la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica. Domenica 29 marzo andrà in scena la seconda parte del concorso generale individuale: le atlete si cimenteranno con gli altri due attrezzi non affrontati oggi (cerchio e palla per Raffaeli, Onofriichuk, Brezalieva; clavette e nastro per Nikolova, Harnasko e Sella) e al termine conosceremo il podio del concorso generale individuale.