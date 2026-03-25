Sofia Raffaeli debutta in Coppa del Mondo: grande sfida a Onofriichuk e Brezalieva in Bulgaria

Dopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale al quinto posto ed essersi ben distinta nelle finali di specialità, Sofia Raffaeli incomincia la propria avventura in Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale itinerante di ginnastica ritmica che aprirà i propri battenti a Sòfia nel weekend del 26-28 marzo. Sarà la capitale della Bulgaria a ospitare il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia particolarmente ricca e che proporrà l’atto conclusivo in estate a Milano, prima dei Mondiali che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il bronzo olimpico e iridato in carica deve ancora trovare il giusto stato di forma, complice anche un inizio tardivo del lavoro sotto la guida della nuova allenatrice Amina Zaripova, con cui ha incominciato il proprio rapporto professionale soltanto da tre mesi. Il risultato in terra spagnola è stato condizionato da una perdita d’attrezzo con il cerchio, ma gli esercizi visti a Marbella sono già parsi di ottima fattura e l’esordio in Coppa del Mondo potrebbe essere ideale per esprimersi in maniera brillante in tutte le specialità, cimentandosi in un contesto altamente competitivo e con avversarie di primissimo piano.

La 22enne, che lo scorso anno vinse due all-around nel massimo circuito (Baku e Milano, mentre a Sòfia finì fuori dal podio a causa di diversi errori), incrocerà l’ucraina Taisiia Onofriichuk (dominatrice a Marbella), le bulgare Stiliana Nikolova (argento iridato) ed Eva Brezalieva, mentre non ci sarà la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica. La bielorussa Alina Harnasko punta in alto, da scoprire anche Darya Viarenich, Mariia Borisova ed Eva Kononova. Attenzione anche all’azera Govhar Ibrahimova, alla spagnola Alba Bautista, alle israeliane Meital Sumkin e Daniela Munits.