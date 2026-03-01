Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria a Soldeu? Assegno di lusso per il ritorno al successo

Sofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta in maniera nitida sulle nevi di Andorra e ha conquistato il suo secondo successo stagionale, a più di due mesi di distanza dal sigillo firmato sempre in questa specialità in Val d’Isere. Grazie a questo risultato ha anche rafforzato il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, compiendo una decisa accelerazione verso la conquista della Sfera di Cristallo.

Il fresco bronzo olimpico di discesa libera, reduce da una prestazione poco brillante nel primo superG disputato sui Pirenei, si è resa protagonista di una mirabile terzo settore, dove ha fatto valere le sue doti tecniche dopo il sempre ostico piano iniziale che la mette in difficoltà. La nostra portacolori si è imposta con il tempo di 1:25.95, con un margine di 24 centesimi nei confronti della tedesca Emma Aicher e di 31 centesimi sulla norvegese Kajsa Vikchoff Lie.

Si tratta di un notevole risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo il superG di Soldeu? L’assegno è molto interessante, visto che si sta parlando di 54.709 euro.

In questa stagione il montepremi è più generoso rispetto alla passata annata agonistica e tra l’altro non occorre più fare la conversione tra franco svizzero ed euro, visto che si paga direttamente con la moneta dell’Unione Europea. Si è passati dai vecchi 47.000 franchi (circa 50.000 euro) al nuovo importo, decisamente più accattivante.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SOFIA GOGGIA CON LA VITTORIA A SOLDEU?

54.709 euro.