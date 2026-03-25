Sofia Goggia: “È stata una stagione impegnativa, ma non lascerò il gigante. Ora staccherò completamente”

Sofia Goggia si è piazzata in diciannovesima posizione nel gigante di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca non ha brillato tra i pali larghi sulla pista norvegese, restando fuori dalla zona punti (riservata alle migliori 15) nonostante un discreto recupero nella seconda manche rispetto alla 23ma piazza della prima discesa.

Ai microfoni della FISI, Goggia ha tracciato un bilancio complessivo di una stagione in cui ha vinto la Coppa di superG aggiudicandosi inoltre un significativo bronzo olimpico di discesa libera a Cortina: “È stata una stagione sfidante. Le aspettative erano molto alte perché mi sono impegnata in tre discipline. Mi è mancata la discesa, ho avuto una stagione incostante, mentre è stata molto costante la stagione in superG. In gigante, invece, ho seminato ma non ho raccolto. Non lascerò comunque il gigante perché penso che sia alla base di tutte le discipline, anche di quelle veloci“.

La stella azzurra della velocità si appresta ad affrontare un lungo periodo di riposo dopo il tour de force dell’ultimo biennio: “Ora staccherò completamente, mi voglio prendere un mese e mezzo per vivere la mia vita e staccarmi dal mio lavoro. Lo scorso anno c’era l’obiettivo olimpico e quindi ho lavorato molto anche in primavera. Quest’anno ho intenzione di vivere la mia vita lontana dalle piste“.