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Anna Trocker nona a 17 anni! Miglior tempo assoluto nella seconda manche, quasi 2 decimi a Shiffrin!
Anna Trocker chiude al nono posto lo slalom speciale femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurrina, in gara in quanto campionessa del mondo junior della specialità, dopo il quindicesimo posto della prima run, scala sei posizioni nella seconda.
Come se non bastasse, l’azzurrina fa anche segnare il miglior tempo nella seconda manche, pur essendo partita col pettorale numero 9, seppur in coabitazione con l’austriaca Katharina Truppe. A 3 centesimi la svedese Cornelia Oehlund, terza, ad un decimo la francese Caitlin McFarlaine, quarta, a 12 centesimi la teutonica Emma Aicher, quinta.
Solo sesto posto parziale per la statunitense Mikaela Shiffrin, che paga 14 centesimi all’azzurra: Anna Trocker, però, avrebbe potuto fare ancora meglio, ma nell’ultimo settore commette un errore che le costa 36 centesimi da Shiffrin. L’azzurra avrebbe potuto scalare un altro paio di posizioni.