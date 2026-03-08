Sofia Goggia rivela: “Su questo tipo di neve fatico. Ho limitato i danni”

Sofia Goggia è nona nel superG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, e conserva il pettorale rosso di leader della classifica di specialità: l’azzurra fa queste considerazioni ai microfoni di Rai 2 HD, pensando anche alle Finali.

Sottotono la gara odierna: “Ho limitato i danni, ho avuto proprio delle pessime sensazioni fino dalla seconda porta, gli sci mi continuavano a prendere, ho fatto veramente fatica a portare giù questo superG e mi dispiace di aver faticato così tanto in questi giorni con questo tipo di neve, perché i miei sci erano totalmente fuori controllo e mi dispiace, perché era un bellissimo superG, come anche le discese, ma su questo tipo di neve, e non la voglio prendere come scusa“.

In tutto il fine settimana sensazioni non positive: “Penso che abbiamo visto tutti come ho sciato in superG in questa stagione, e la difficoltà che ho avuto oggi nel fare le curve nel muro, ad ogni curva pensavo di non arrivare a quella successiva da quanto era tutto nervoso sotto i miei piedi, quindi sapevo di non star facendo una bella gara, perché le sensazioni erano pessime, non sono mai riuscita a prendere lo sci e spingerlo però almeno ho limitato un po’ i danni“.

Il pensiero è già alle Finali, per conquistare la Coppa di specialità: “Adesso ci sono le Finali, dove io mi gioco questa Coppa, e poi comunque c’è anche il gigante in Svezia. Alla fine abbiamo fatto una tirata allucinante perché in 12 giorni abbiamo avuto 4 prove e 6 gare, ed è un’intensità altissima. Sono molto contenta di come ho gestito le energie, chiaramente mi dispiace per questi risultati parecchio sottotono, ma anche oggi pensavo che magari le sensazioni sarebbero state diverse rispetto alla discesa, ma sul muro per me era impossibile“.