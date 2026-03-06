Sofia Goggia non si nasconde: “Sembravo una giraffa sui pattini. Pirovano ha più chance di me per la coppa di discesa”

Sofia Goggia ha chiuso al 17° posto la prima discesa libera femminile della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, intervenuta ai microfoni di Rai 2 HD a fine gara, celebra il successo di Laura Pirovano e sposta l’obiettivo sulle altre gare del fine settimana.

L’analisi della gara: “Non ho avuto sensazioni buone, come non le ho neanche avute in prova, per la sciatrice che sono faccio veramente fatica su condizioni del genere, quando vibra così tanto è come se mi fossi sentita un po’ come una giraffa sui pattini, penso che come immagine dia proprio la sensazione di come mi sono sentita oggi, però devo fare i complimenti a Laura Pirovano, che finalmente dopo tanti quarti quinti, sesti posti, centra la prima vittoria della sua carriera, proprio qui in Italia, se la merita tutta“.

La pista è perfetta anche nel resto dell’anno: “È proprio bello poter gareggiare in Italia per noi sempre, per me è la prima volta che faccio le gare qua, però come ho già detto anche ieri nell’intervista noi ci alleniamo spessissimo qui durante l’inverno, ed è una delle poche stazioni sciistiche, se non l’unica, che ci garantisce degli allenamenti qualitativamente molto alti durante il periodo natalizio”.

Sulla classifica di specialità: “Sicuramente a questo punto penso che abbia più chance Laura Pirovano per combattere per la Sfera che non io, perché ho preso 9 decimi, finirò ventesima più o meno, oggi siamo tutte molto attaccate, e quindi non guadagno tanti punti, però domani c’è un’altra discesa, cercheremo ancora di più di capire un pochino meglio come sciare su questo pendio, su questa neve soprattutto, e poi a questo punto focus di più su domenica“.