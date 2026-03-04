Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026: orari, programma, tv, streaming

Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’Italia pensa già al futuro e comincia ad osservare i giovani talenti che potranno mettersi in mostra nel prossimo quadriennio verso le Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi. Grande attesa quindi per gli imminenti Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, che si terranno a Narvik (in Norvegia) da giovedì 5 a domenica 15 marzo.

Le prime due giornate saranno riservate esclusivamente alle prove cronometrate di discesa, mentre la manifestazione entrerà nel vivo a partire da sabato 7 marzo con le gare di discesa libera. I sedici azzurri convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian sono Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler e Victoria Klotz al femminile e Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini in campo maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026. L’evento non godrà della copertura televisiva in Italia, ma tutte le gare della rassegna iridata giovanile saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma FIS TV.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO JUNIORES 2026

Sabato 7 marzo

10.30 Discesa libera femminile

11.30 Discesa libera maschile

Domenica 8 marzo

11.00 Combinata a squadre femminile, superG

14.30 Combinata a squadre femminile, slalom

Lunedì 9 marzo

11.00 Combinata a squadre maschile, superG

14.30 Combinata a squadre maschile, slalom

Mercoledì 11 marzo

12.00 Parallelo a squadre

Giovedì 12 marzo

10.00 Prima manche gigante femminile

13.30 Seconda manche gigante femminile

Venerdì 13 marzo

10.00 Prima manche gigante maschile

13.30 Seconda manche gigante maschile

Sabato 14 marzo

10.00 Prima manche slalom femminile

13.00 Seconda manche slalom femminile

Domenica 15 marzo

10.00 Prima manche slalom maschile

13.00 Seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIS TV.