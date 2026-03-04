Sci AlpinoSport in tvSport Invernali
Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026: orari, programma, tv, streaming
Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’Italia pensa già al futuro e comincia ad osservare i giovani talenti che potranno mettersi in mostra nel prossimo quadriennio verso le Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi. Grande attesa quindi per gli imminenti Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, che si terranno a Narvik (in Norvegia) da giovedì 5 a domenica 15 marzo.
Le prime due giornate saranno riservate esclusivamente alle prove cronometrate di discesa, mentre la manifestazione entrerà nel vivo a partire da sabato 7 marzo con le gare di discesa libera. I sedici azzurri convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian sono Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler e Victoria Klotz al femminile e Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini in campo maschile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026. L’evento non godrà della copertura televisiva in Italia, ma tutte le gare della rassegna iridata giovanile saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma FIS TV.
CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO JUNIORES 2026
Sabato 7 marzo
10.30 Discesa libera femminile
11.30 Discesa libera maschile
Domenica 8 marzo
11.00 Combinata a squadre femminile, superG
14.30 Combinata a squadre femminile, slalom
Lunedì 9 marzo
11.00 Combinata a squadre maschile, superG
14.30 Combinata a squadre maschile, slalom
Mercoledì 11 marzo
12.00 Parallelo a squadre
Giovedì 12 marzo
10.00 Prima manche gigante femminile
13.30 Seconda manche gigante femminile
Venerdì 13 marzo
10.00 Prima manche gigante maschile
13.30 Seconda manche gigante maschile
Sabato 14 marzo
10.00 Prima manche slalom femminile
13.00 Seconda manche slalom femminile
Domenica 15 marzo
10.00 Prima manche slalom maschile
13.00 Seconda manche slalom maschile
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: FIS TV.