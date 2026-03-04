Sofia Goggia attardata nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, fulmine Stuhec

Si è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. Sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino è previsto un altro training ufficiale domani, poi due discese libere consecutive (una è il recupero di Crans Montana) ed infine un superG domenica.

Il miglior tempo della mattinata è stato realizzato in 1:22.92 dalla slovena Ilka Stuhec, che ha però saltato (almeno) una porta non gareggiando quindi alla pari con le altre, di conseguenza il vero punto di riferimento odierno è l’1:23.09 siglato dalla francese Romane Miradoli con un distacco di soli 17 centesimi dalla capolista (nei training vengono tenuti in considerazione tutti i riscontri).

Terza piazza a 0.34 dalla vetta e segnali incoraggianti anche per la statunitense campionessa olimpica in carica Breezy Johnson, che ha preceduto la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (quarta a 0.59) e le azzurre Nadia Delago (quinta a 0.70 perdendo tanto nel quarto settore) e Laura Pirovano (sesta a 0.84 dando l’impressione di rialzarsi presto). Top10 completata dall’austriaca Cornelia Huetter (a 0.87), la svizzera Corinne Suter (a 0.92), l’altra austriaca Nina Ortlieb (a 0.93 saltando una porta) e la norvegese Marte Monsen (a 0.99).

Più indietro le altre italiane, con Elena Curtoni 15ma a 1.08 e Nicol Delago 17ma a 1.14, mentre Sofia Goggia non ha forzato particolarmente attestandosi in 19ma posizione a 1.40 dal tempo di Stuhec lasciando sul piatto circa sette decimi negli ultimi due settori del tracciato. In casa Italia segnaliamo anche il 21° posto di Roberta Melesi a 1.51, il 26° di Asja Zenere a 1.98, il 46° di Sara Thaler a 3.30, il 49° di Sara Allemand a 3.54 ed il 53° di Ilaria Ghisalberti a 5.07.