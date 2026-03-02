Federica Brignone chiude la stagione in anticipo: “Il fisico chiede il conto”

Federica Brignone ha deciso di terminare la stagione in anticipo, rinunciando quindi alle prossime tappe di Coppa del Mondo (4-8 marzo in Val di Fassa, 14-15 marzo ad Are) e alle Finali di Lillehammer (dal 19 al 25 marzo). L’ultima gara della fuoriclasse valdostana rimarrà quindi il secondo superG di Soldeu andato in scena il 1° marzo e concluso in ottava posizione.

“Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio“, dichiara la nuova campionessa olimpica di gigante e superG.

“Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione“, le parole della Tigre di La Salle.

Per il momento non viene dunque menzionata l’ipotesi del ritiro dalle competizioni, di conseguenza Brignone approfitterà della lunga pausa per completare nel migliore dei modi il percorso di riabilitazione dal terribile infortunio dello scorso aprile e poi valuterà strada facendo i prossimi passi da compiere in vista della stagione agonistica 2026-2027.