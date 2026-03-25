Snowboardcross, Michela Moioli stella della spedizione azzurra in Canada per l’ultimo atto della stagione

Saranno cinque gli atleti italiani presenti in occasione dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboardcross, che si terrà a Mont-Sainte-Anne da venerdì 27 a sabato 28 marzo. La località canadese ospiterà l’ultimo atto di una stagione in formato ridotto, che ha visto lo svolgimento sin qui di quattro tappe (tra cui una di queste ad Erzurum con tante assenze per motivi legati al conflitto in Medio Oriente) senza considerare la parentesi dei Giochi Olimpici.

La Nazionale italiana, assente in Turchia nelle gare andate in scena tra il 6 e l’8 marzo (per problemi logistici della trasferta e per motivi di sicurezza), si presenterà sulle nevi nordamericana di Mont St. Anne con l’obiettivo di lasciare il segno nell’ultimo atto stagionale del circuito maggiore, che propone una sola gara individuale invece del doppio appuntamento inizialmente previsto.

Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha convocato per la trasferta oltreoceano Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai (laureatasi recentemente campionessa mondiale juniores) e Sofia Groblechner in campo femminile oltre a Lorenzo Sommariva e Niccolò Colturi nel settore maschile. Vedremo se l’Italia riuscirà ad incrementare il bottino di podi stagionali in Coppa del Mondo, con il tassametro che è fermo a quota 2 dalla tappa inaugurale di Cervinia quando arrivarono due secondi posti (Moioli e poi la coppia Moioli/Sommariva nel Mixed Team).