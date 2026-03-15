SnowboardSport Invernali
Snowboardcross: a Montafon vincono Dusek e Siegenthaler. Tutto apertissimo in chiave Coppa del Mondo
Penultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Massimo circuito internazionale in scena sulle nevi austriache a Montafon, poi la trasferta canadese a Mt. St. Anne.
A vincere tra gli uomini è il padrone di casa Jakob Dusek, che trova il secondo successo stagionale dopo quello di Dongbeiya. Beffato il tedesco Leon Ulbricht, vincitore ad Erzurum in Turchia, mentre terzo è il francese Aidan Chollet. Resta veramente tutto apertissimo in chiave Coppa, con Chollet, Ulbricht, mentre Lambert viene addirittura eliminato agli ottavi.
Fuori ai quarti di finale gli unici due azzurri in gara: eliminati nella stessa batteria Lorenzo Sommariva ed un pur bravo Matteo Rezzoli, che ha superato un turno.
Tra le donne secondo successo in carriera dopo quelli di Cervinia nel 2023 per la svizzera Sina Siegenthaler. Battute l’australiana Josie Baff e la britannica Charlotte Bankes che balza al comando della classifica di Coppa sopravanzando la francese Lea Casta. Fuori ai quarti di finale Michela Moioli e Sofia Groblechner.