Lisa Francesia Boirai fa la storia ed è la nuova campionessa mondiale juniores di snowboardcross!

Va in archivio una giornata trionfale per l’Italia a St.Moritz in occasione dei Campionati Mondiali juniores di snowboardcross 2026, con un bilancio complessivo di due medaglie al termine delle competizioni individuali andate in scena oggi. Lisa Francesia Boirai ha centrato il bersaglio grosso, ottenendo un risultato storico per il movimento azzurro, mentre in campo maschile è arrivato l’ottimo terzo posto di Tommaso Costa.

Due anni dopo il bronzo conquistato un po’ a sorpresa nel 2024 a Gudauri, la giovane promessa valdostana si è esaltata sulle nevi dell’Engadina rendendosi protagonista di un cammino impressionante nelle varie batterie del tabellone principale per poi imporsi in finale davanti alla favorita svizzera Noemi Wiedmer (quarta ai Giochi Olimpici di Milano Cortina) e alla francese Fiona Caiolo Serra.

Francesia Boirai, che festeggerà il diciottesimo compleanno il prossimo 14 maggio, diventa così la prima donna italiana della storia capace di conquistare il titolo mondiale juniores nello snowboardcross (Michela Moioli non era mai andata oltre il terzo posto, firmato nel 2012 e nel 2013), eguagliando quanto fatto nel settore maschile da Omar Visintin (2009) e Francesco Sandrini (2002 e 2003).

Italia che ha risposto presente in quel di St.Moritz anche tra gli uomini grazie alla medaglia di bronzo agguantata dal diciannovenne emiliano Tommaso Costa, battuto in Big Final solamente dal vincitore australiano Cameron Turner e dal padrone di casa elvetico Kenny Schlaeppi.