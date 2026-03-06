Snowboardcross: tra gli assenti ad Erzurum la spuntano Ulbricht e Casta

Si sposta in Turchia la Coppa del Mondo di snowboardcross: una tappa monca viste le tante assenze dovute alla crisi geopolitica in Medio Oriente. Diverse Nazioni si sono trovate costrette a rinunciare alla trasferta di Erzurum.

In gara-1, anticipata ad oggi, tra gli uomini la spunta a sorpresa il tedesco Leon Ulbricht che batte la coppia francese formata da Aidan Chollet e Loan Bozzolo. Tra le donne vola la Francia. È tripletta transalpina, con l’australiana Mia Clift che esce dai giochi con una caduta e lascia spazio allo squadrone francese.

Si impone Lea Casta davanti a Chloe Trespeuch e Julia Nirani-Pereira. Come detto nell’incipit, diversi Paesi non hanno mandato i loro rappresentanti in Turchia, tra questi anche l’Italia che dunque ha disertato la tappa.