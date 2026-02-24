Snowboard, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030

Sono arrivate tre medaglie per lo snowboard alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina. Un bottino discreto, che poteva essere migliore visto che nel parallelo ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Andiamo a vedere quali sono le prospettive in casa azzurra, disciplina per disciplina, in vista del prossimo quadriennio.

PARALLELO

Difficile, quasi impossibile vedere in gara Roland Fischnaller che sarà alla soglia dei 50 anni. Già più chance per Maurizio Bormolini. Parlando però di nomi nuovi sicuramente Fabian Lantschner e Tommy Rabanser sono pronti al grande salto, viste le già tante presenze in Coppa del Mondo. Al femminile Jasmin Coratti, classe 2001, potrà sicuramente dire la sua, con lei anche Elisa Fava e Sofia Valle, entrambe 2003.

FREESTYLE

Ian Matteoli ha soli vent’anni ed ha sfiorato la medaglia nel Big Air, le prossime possono essere le sue Olimpiadi. Ha assaggiato le nevi olimpiche anche Marilù Polizzi (2004), che appare in crescita.

SNOWBOARDCROSS

Hanno già debuttato ai Giochi Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, rispettivamente 2008 e 2003, entrambe prontissime per il prossimo appuntamento olimpico. Tra gli uomini l’unico che al momento dà speranze è Niccolò Colturi, classe 2003.