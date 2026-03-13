Jacopo Luchini trionfa alle Paralimpiadi! Splendido oro nello snowboard, il banked slalom è azzurro

Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi nel banked slalom (categoria SB-UL), disciplina dello snowboard. L’azzurro ha fermato il cronometro su 56.28 nella prima run e si è rivelato insuperabile per l’intera concorrenza: il cinese Pengyao Wang si è migliorato sensibilmente nella seconda prova, ma non è bastato per scalzare dalla vetta il nostro portacolori, chiudendo al secondo posto con un ritardo di 34 centesimi.

La pattuglia cinese si è inchinata al cospetto dell’azzurro, considerando anche il bronzo finito al collo di Zihao Jiang (57.03) e Lijia Ji (57.10). Buon nono posto per Paolo Priolo, attardo di 4.98 secondi dal compagno di squadra. Jacopo Luchini, già ottavo nello snowboardcross, ha festeggiato il primo alloro in carriera ai Giochi: a PyeongChang 2018 rimase giù dal podio per un paio di centesimi e a Pechino 2022 fu quinto in questa disciplina.

Nato con una asplasia della mano sinistra, il 35enne toscano è un punto di riferimento a livello internazionale: due anni fa conquistò ben quattro medaglie ai Mondiali di La Molina (doppio oro nello snowboardcross, argento nel dual banked a squadre e terzo nel dual banked individuale).