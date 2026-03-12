Skicross: un’ottima Jole Galli conquista il terzo posto a Montafon, trionfo per Naeslund

Dietro alle grandi. Jole Galli ha conquistato una splendida terza posizione in occasione della gara valida per la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross appena conclusa in quel di Montafon, in Austria. Grande prestazione dell’azzurra, la quale ha confermato le ottime cose viste già dalle fasi di qualificazione.

La valtellinese si è resa artefice fin da subito di un ottimo quarto di finale, dove ha vinto la sua batteria dopo essere gravitata al secondo posto per tutta la durata del tracciato. Poi, in semifinale, la nostra portacolori si è arresa soltanto al cospetto del fenomeno Sandra Naeslund, battendo e quindi eliminando la svizzera Talina Gantenbein.

L’approccio è stato positivo anche in big final dove, malgrado una partenza contratta, ha approfittato di una sbavatura di Hanna Schmidt, piazzandosi così sul gradino più basso del podio cedendo il passo alla già citata Naeslund, vincitrice davanti alla Campionessa Olimpica in carica Daniela Maier, seconda classificata.

Quando mancano solo due appuntamenti alla fine della competizione itinerante, Naeslund comanda le operazioni con 968 punti tenendo sotto controllo la diretta rivale Maier, terza a 803, terza invece Berger Sabbatell (462) davanti proprio a Jole Galli, quarta con 462. La prossima tappa si svolgerà la prossima settimana a Craigleith .