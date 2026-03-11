Skicross, Simone Deromedis in top 10 nelle qualifiche a Montafon, brilla Jole Galli

Va in archivio un mercoledì positivo in chiave Italia in quel di Montafon, località austriaca che ospita in questi giorni la terzultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità skicross. Pur lasciando qualcosa sul piatto infatti il detentore del titolo olimpico Simone Deromedis ha centrato agilmente la qualificazione per la gara di domani, centrando l’obiettivo insieme ad altri tre compagni.

Nello specifico il nativo di Trento ha conquistato la settima piazza, raccogliendo un gap di 0.85 rispetto allo scatenato canadese Reece Howden, il quale ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 52.87 piazzandosi davanti allo svizzero Ryan Regez, secondo con 0.33, ad al connazionale Jared Schmidt, terzo attardato di 0.64. Hanno poi completato la top 5 l’elvetico Alex Fiva, quarto con 0.74 e lo svedese David Mobaerg, quinto con 0.77.

Da segnalare poi la diciottesima posizione di Domink Zuech, qualificatosi con uno scarto di 1.63, così come il Vice Campione Olimpico Federico Tomasoni, ventitreesimo con 1.84, ed Edoardo Zorzi, ventiquattresimo con lo stesso tempo del compagno. Eliminato per un soffio Yanick Gunsch, purtroppo primo degli esclusi (2.16).

Buoni segnali in campo da femminile da Jole Galli, la quale si è concessa il lusso di arginare finanche il fenomeno svedese Sandra Naeslund accomodandosi al secondo posto e cedendo il passo solo alla Campionessa Olimpica Daniela Maier, leader con 56.37 rifilando 0.45 all’azzurra. Di 0.64 invece il distacco della svedese. Nessuno scossone tra le prime sedici, dove non si rivela alcuna esclusione eccellente. Domani, giovedì 12 marzo, la gara partirà alle 13.20.