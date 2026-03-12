Simone Deromedis torna sul podio in Coppa del Mondo! Howden spadroneggia e ipoteca la Sfera

Simone Deromedis ha conquistato un bel secondo posto nella gara di Montafon, evento valido per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 è uscito in maniera eccellente dalle strutture iniziali ed è transitato davanti a tutti al primo intermedio in occasione della serrata finale andata in scena sulle nevi austriache, ma ha poi subito il sorpasso del canadese Reece Howden e si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle del leader della classifica generale.

Il fuoriclasse trentino, capace di precedere al traguardo lo svizzero Alex Fiva e il francese Nicolas Raffort, è tornato sul podio del massimo circuito internazionale itinerante dopo il poco brillante fine settimana di Kopaonik (ottavo e undicesimo in Serbia, al suo rientro in gara dopo l’apoteosi a cinque cerchi). Si tratta del ventesimo podio in carriera per il 25enne in Coppa del Mondo, aveva vinto lo scorso 31 gennaio in Val di Fassa prima dell’affermazione di Livigno che lo ha consegnato alla storia dello sport tricolore.

Il Campione del Mondo 2023 è risalito al secondo posto in classifica generale con all’attivo 596 punti, ma ormai Reece Howden è scappato via: il canadese ha allungato ulteriormente al comando, guadagnando venti lunghezze nei confronti dell’azzurro e svettando con un bottino di 843 punti quando mancano quattro gare al termine della stagione. Il nordamericano, che oggi ha festeggiato la 25ma affermazione in Coppa del Mondo, vanta un margine di 247 punti e sembra essere lanciato verso la conquista della quarta Sfera di Cristallo.

Edoardo Zorzi è stato eliminato nei quarti di finale (alle spalle di Howden e dello svizzero Gil Martin), mentre Federico Tomasoni (argento olimpico) è uscito agli ottavi di finale chiudendo dietro a Deromedis e al francese Youri Duplessis-Kergomard. La Coppa del Mondo di skicross tornerà in scena a Craigleith (Canada) dal 19 al 22 marzo, poi il gran finale è previsto a Gaellivare (Svezia) dal 27 al 29 marzo.