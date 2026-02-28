Skicross: Deromedis manca la semifinale a Kopaonik. Howden vince e vola in classifica generale

Altra giornata non positiva per il Campione Olimpico in Serbia. Simone Deromedis è uscito di scena ai quarti di finale in occasione della gara-2 valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità skicross, andata in scena questo weekend in quel di Kopaonik.

L’azzurro, fresco della meravigliosa medaglia d’oro conquistata a Milano Cortina 2026, si è infatti piazzato soltanto al terzo posto nella sua batteria, dove ha dovuto battagliere con avversari rognosi del calibro di Alex Fiva e Florian Wilmsmann. Proprio il tedesco si è reso artefice di un sorpasso molto audace sul nativo di Trento, attivando così lo svizzero, anche lui passato davanti.

Il tedesco, a differenza di Fiva, è riuscito poi a strappare il pass per la finale, accomodandosi al secondo posto alle spalle del leader della classifica Reece Howden, oggi impeccabile. In terza posizione si è inoltre piazzato il transalpino Youri Duplessis-Kergomard. Fuori agli ottavi invece l’unico altro italiano in gara, Yannick Gunsch, costretto a cedere il passo a proprio ad Alex Fiva e Niklas Bachsleitner nella sua heat.

In categoria femminile niente da fare per Jole Galli, out dal primo segmento a causa di una brutta caduta rimediata all’ultima curva. A dominare in lungo in largo è stata nuovamente la svedese Sandra Naeslund, la quale ha preceduto la detentrice del titolo olimpico Daniela Maier e la svizzera Saskja Lack, terza arginando la più quotata Fanny Smith, anche lei vittima di una caduta.

Nella classifica generale Howden vola a 743 punti, seguito da Wilmsmann (574) e dal nostro Deromedis (516). Tra le donne in testa c’è sempre Sandra Naeslund, avanti con 868. Seconda Maier con 723, quindi Marielle Berger Sabbatel con 578. Jole Galli è sesta con 402. Il prossimo appuntamento si svolgerà il 12 marzo a Montafon (Austria).