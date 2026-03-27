Sinner-Zverev: i precedenti. Striscia aperta di vittorie per l’azzurro

12: con quella di stanotte, tante saranno le sfide tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Un racconto, quello tra il numero 2 e il numero 3 del mondo, che parte anch’esso da lontano, come già era accaduto nei quarti contro Tiafoe. Se con l’americano si risale fino al 2019, con il tedesco la questione si è aperta nel 2020, e non in un luogo qualsiasi.

Per chi non c’era, bisogna immaginarsi quell’annata: il post-Covid, un Roland Garros anomalo a settembre, le tribune vuote. Così si giocò l’ottavo di finale tra Sinner e Zverev sul Court Suzanne Lenglen. Fu una delle prime grandi dimostrazioni di forza di Jannik, che vinse per 6-3 6-3 4-6 6-3. Il tedesco, che poche settimane prima si era divorato la finale degli US Open contro Thiem, poi disse di essere andato in campo con la febbre e fu biasimato da molti, perché ai tempi bastava veramente un niente a far temere conseguenze molto serie.

In quel 2020 i due si ritrovarono in uno dei due tornei di Colonia (il secondo, per la precisione), un ATP 250 a licenza annuale che si inserì in un calendario privo della quasi totalità degli eventi più classici. Stavolta vinse Zverev, e fu l’inizio di un periodo nel quale il tedesco pareva in grado di creare sempre problemi all’originario di Sesto Pusteria.

I tre capitoli della storia successiva sono tutti pesanti. US Open 2021, ottavi: Zverev, che era al suo massimo, sconfisse un Sinner che non concretizzò alcune chance di rientrare per 6-4 6-4 7-6(7), mentre fu vera battaglia nei quarti a Montecarlo 2022 con un 5-7 6-3 7-6(5) a favore del nativo di Amburgo. Ma furono gli ottavi degli US Open 2023 a determinare una delle sconfitte più dolorose di Sinner in carriera: un 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 che segnò il vero ritorno del tedesco a oltre un anno dall’infortunio del Roland Garros 2022. Da quel giorno, però, Jannik divenne semplicemente un altro. Quello che conosciamo oggi.

E da allora contro Zverev non ha perso più. Non lo fece in semifinale a Cincinnati 2024, un 7-6(9) 5-7 7-6(4) in grado di superare le tre ore e 15 minuti e doppiamente immenso per Sinner, perché poche ore prima, se non aveva dormito, ci era andato vicino per un’udienza virtuale di quello che era il caso Clostebol ancora ignoto alla pubblica opinione. E non lo fece neppure in finale agli Australian Open 2025: 6-3 7-6(4) 6-3, un match dominato e che, ancora oggi, rimane l’ultimo vero picco di Zverev.

Jannik, invece, dopo lo stop ne avrebbe avuti vari altri ancora. Con il tedesco, però, si è incontrato quasi più che con Alcaraz negli ultimi tempi. O meglio, dallo scorso ottobre in poi. Finale a Vienna, ATP 500: 3-6 6-3 7-5, una delle più belle rimonte di Sinner in carriera. Semifinale a Parigi La Defense (e non più Bercy): 6-0 6-1 per Sinner con Zverev non più in grado di lottare dopo che, il giorno prima, aveva sostenuto una lotta durissima contro Medvedev nei quarti. Round robin alle ATP Finals di Torino: un comodo 6-4 6-3 per Jannik. E, infine, un solido 6-2 6-4 in semifinale a Indian Wells. Cioè non più tardi di due settimane fa. Totale: 7-4 Sinner.