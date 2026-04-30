Alexander Blockx in semifinale a Madrid: le parole di Sinner si sono rivelate profetiche

Alexander Blockx continua il suo percorso all’ATP di Madrid 2026 battendo Casper Ruud ed accedendo alle semifinali. Il classe 2005 belga ha sorpreso il campione in carica al termine di un match terminato 6-4 6-4 e concluso in un’ora e trentasei minuti. Si tratta della prima semifinale in un 1000 per il talento di Anversa che continua la sua prorompente crescita.

Blockx già a Montecarlo aveva iniziato a stupire gli addetti ai lavori, conquistando gli ottavi di finale e battendo nettamente un osso duro come Flavio Cobolli. Delle qualità e delle doti tecniche del 21enne se ne era già accorto Jannik Sinner. In un passaggio della sua conferenza stampa a Madrid, l’altoatesino aveva sottolineato le capacità del belga e la sua curiosità nel vedere giocare i ragazzi più giovani.

Questa la profezia del numero uno al mondo: “Mi piace guardare questi ragazzi, anche quando non gioco: Jodar, Joao Fonseca, ma anche altri come Blockx: sono tutti molto forti. Sono i potenziali avversari del futuro e devi capire come giocano, adattarti. Ognuno è diverso e devi trovare soluzioni”, aveva dichiarato al termine del quarto di finale giocato ieri.

L’italiano aveva anche fatto notare che il talento del belga sta passando sottotraccia e che invece dovrebbe essere subito considerato come un giocatore incredibile e di livello assoluto. Queste le dichiarazioni ulteriori di Sinner su Blockx: “Penso che ora, soprattutto in questo torneo, stiano emergendo molti giocatori giovani. Non possiamo dimenticare anche Blockx, per esempio: non è sotto i riflettori, ma è un giocatore incredibile. Sai, tutti stanno migliorando, quindi bisogna sempre restare nel presente”.