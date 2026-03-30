Ranking ATP (30 marzo 2026): Jannik Sinner minaccia il primato di Alcaraz, Musetti rimane in top-5

Con l’inizio di una nuova settimana arriva anche l’aggiornamento della graduatoria ATP, pubblicata dopo la conclusione del Masters 1000 di Miami. A festeggiare più di tutti è Jannik Sinner, protagonista di uno straordinario Sunshine Double che gli ha permesso di lasciare gli Stati Uniti con un bottino di 2.000 punti. Un risultato ancora più significativo se si considera che lo scorso anno non aveva preso parte ai due tornei americani a causa della sospensione, e quindi ogni punto conquistato rappresenta un guadagno pieno.

In vetta alla classifica resta Carlos Alcaraz, ma il margine sul rivale italiano – attualmente di 1.190 punti – è destinato a ridursi nelle prossime settimane. Lo spagnolo, infatti, dovrà difendere oltre 4.000 punti nella parte di stagione dedicata alla terra battuta, circostanza che potrebbe incidere sugli equilibri della corsa al numero uno.

Per quanto riguarda la top-10, i cambiamenti sono limitati ma significativi: Alexander Zverev supera Novak Djokovic e si prende la terza posizione, mentre Felix Auger-Aliassime guadagna il settimo posto scavalcando Taylor Fritz. Stabile le quotazioni di Lorenzo Musetti, sempre al n.5 nonostante il ritiro del toscano in Florida. Certo, ora arriveranno le scadenze importanti per lui.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 30 marzo 2026

1. Carlos Alcaraz 13590

2. Jannik Sinner 12400

3. Alexander Zverev 5205 (+1)

4. Novak Djoković 4720 (-1)

5. Lorenzo Musetti 4265

6. Alex de Minaur 4095

7. Félix Auger-Aliassime 4000 (+1)

8. Taylor Fritz 3870 (-1)

9. Ben Shelton 3860

10. Daniil Medvedev 3610

Tornando in casa Italia, spicca il nuovo record personale di Flavio Cobolli, che sale fino al numero 13 del ranking ATP e rafforza il proprio piazzamento tra i migliori italiani di sempre. Nella top-100 troviamo anche Luciano Darderi (n.19), Lorenzo Sonego (n.63), Mattia Bellucci (n.73) e Matteo Berrettini (n.91), che ha perso 23 posizioni per via dei punti in scadenza a Miami.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 30 marzo 2026

2. Jannik Sinner 12400

5. Lorenzo Musetti 4265

13. Flavio Cobolli 2520

19. Luciano Darderi 2050

63. Lorenzo Sonego 810

73. Mattia Bellucci 740

91. Matteo Berrettini 650