Il piano di Jannik Sinner verso Montecarlo. “Sennò uno non si ferma mai…”. E c’è l’ipotesi doppio!

Obiettivo “terra rossa”. Dopo un mese sul cemento statunitense – con due tornei da 12 giorni ciascuno – l’adattamento al mattone tritato deve avvenire per tutti in un batter d’occhio. Jannik Sinner sarà tra coloro che dovrà affrontare questo percorso repentino, con gli occhi di tutti addosso, visti gli eccezionali risultati in California e in Florida.

Jannik si appresta a vivere la stagione sul mattone tritato con dei punti di domanda. Nella stagione passata, il suo impegno era stato limitato dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”. Solo due tornei disputati, con due finali giocate e perse. Si fa riferimento agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, per cui gli eventi di maggio prestigio e storia su questa superficie.

Un’affermazione assoluta in tornei di questo rilievo manca nel palmares di Jannik e questo aspetto potrebbe dare ulteriori stimoli all’azzurro. Ecco che la presenza nel celebre 1000 di Montecarlo, previsto dal 5 al 12 aprile, dovrebbe essere confermata. “Sai, in questo momento mi voglio anche godere questo momento, altrimenti non ci si ferma mai. Sono felice di aver vinto questi tornei. Non abbiamo tanto tempo, giovedì ricominceremo sulla terra se fisicamente starò bene. Al momento mi sento bene, quindi sono contento da questo punto di vista e poi vediamo. Sicuramente voglio giocare il singolare, il doppio mi potrebbe dare una mano, giusto per sentire un po’ le condizioni a Monaco e poi cercare di essere il più pronto possibile per un torneo comunque importante, anche se sarà un torneo di preparazione per tutto il resto“, ha dichiarato in conferenza stampa dopo il successo a Miami.

Parole che fanno propendere per un “Sì” al Principato e nello stesso tempo confermano alcune indiscrezioni sulla presenza in doppio dell’azzurro. Qualcosa che aveva rivelato il padre del belga Zizou Bergs, giocatore con cui Jannik dovrebbe giocare sul rosso monegasco. A questo punto non resta che attendere. La preparazione, per ammissione dell’azzurro in conferenza, inizierà giovedì 2 aprile.