Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Miami? Nuovo assegno milionario. E il bonus per il Sunshine Double…

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, conquistando il prestigioso trofeo sul cemento statunitense dopo aver sconfitto il ceco Jiri Lehecka in una finale fortemente condizionata dalla pioggia: una perturbazione ha ritardo l’inizio dell’incontro di 75 minuti e la ha interrotta per 80 minuti all’inizio del secondo set. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4 e ha così completato il mitologico Sunshine Double, visto che due settimane fa aveva trionfato al Masters 1000 di Indian Wells.

La doppietta sul cemento statunitense è un numero per pochissimi eletti e l’ultimo a riuscirci fu Roger Federer, a dimostrazione della caratura del cammino inscenato dal nostro portacolori: due titoli in bacheca, tra l’altro senza concedere nemmeno un set agli avversari e offrendo una qualità di gioco semplicemente stellare. Il numero 2 del mondo ha regolato il prossimo numero 14 del ranking ATP per la quarta volta e si è avvicinato al primo posto della classifica internazionale, occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il campione in carica degli Australian Open aveva perso nelle battute iniziali dell’evento in Florida e ora si trova al comando con 1.190 lunghezze di vantaggio nei confronti di Jannik Sinner, il quale potrebbe operare il sorpasso già in occasione dell’imminente Masters 1000 di Montecarlo. Quello odierno è il secondo sigillo in carriera a Miami per il campione in carica di Wimbledon, che aveva già completato l’en-plein di successi nei 1000 sul cemento (Indian Wells, Miami, Cincinnati, Toronto/Montreal, Shanghai, Parigi).

Il riscontro odierno ha un’enorme importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma come sempre va annotato anche il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Miami? Il montepremi è decisamente interessante visto che stiamo parlando di un assegno di importo pari a 1,151 milioni di dollari (circa 1,001 milioni di euro). L’emolumento è garantito dagli organizzatori del torneo e premia il risultato sportivo, ma poi Jannik Sinner beneficerà anche di introiti provenienti da sponsor e altre fonti, i cui importi non sono però svelati ufficialmente e pubblicamente.

La cifra è la stessa guadagnata due settimane fa con il sigillo a Indian Wells. Non è previsto un bonus ufficiale per chi li vince entrambi nella stessa stagione: si tratta di tornei separati e il Sunshine Double non garantisce alcun benefit economico, dato che si tratta di una corona putativa e riconosciuta “soltanto” in ambito sportivo.

MONTEPREMI JANNIK SINNER MIAMI

1,151 milioni di dollari (circa 1,001 milioni di euro).

ACCOPPIATA INDIAN WELLS-MIAMI (SUNSHINE DOUBLE)

2,302 milioni di dollari (circa 2,002 milioni di euro). Il montepremi per la vittoria è lo stesso tra i due tornei (1,151 milioni di dollari) e non sono previsti benefit per chi realizza il Sunshine Double.