Sinner-Dzumhur oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Esordio per Jannik Sinner a Miami in quello che sarà un sabato pomeriggio italiano, nonché un’ora di pranzo della Florida, tutto da vedere. Di fronte al recente vincitore del Masters 1000 di Indian Wells c’è il bosniaco Damir Dzumhur, ormai lontano dagli anni migliori, ma che continua comunque a girare il circuito ATP con importante dignità.

Nonostante gli anni sul circuito, che iniziano a salire anche per Jannik (questa è la settima stagione completa sul circuito ATP, includendo anche ciò che è rimasto del 2020), i due non si sono mai affrontati. Dzumhur, proprio a Miami 10 anni fa, visse il suo maggior picco battendo Nadal anche se il maiorchino si ritirò sotto 3-0 nel terzo set. Per lui 4 vittorie, quella compresa, contro top ten, ma l’ultima risale al 2017 e dal 2020 ha vissuto una specie di periodo di oblio, dal quale è uscito nel 2025 con il terzo turno al Roland Garros. Non si dovrebbe trattare di un match problematico per Sinner, anche se le qualità di lottatore di Dzumhur si conoscono. Contro Jannik, però, anche quelle tendono a non bastare.

Il match tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur sarà il secondo in campo sull’Hard Rock Stadium a partire dalle 17:00 italiane, le 12:00 di Miami (il programma indica non prima delle ore 18:00, ma è più una precauzione che altro). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-DZUMHUR OGGI, ATP MIAMI 2026

Sabato 21 marzo

Hard Rock Stadium

Sessione diurna

Ore 17:00 Jones (GBR)-Pegula (USA) [5] – 2° turno WTA

NP Ore 18:00 Dzumhur (BIH)-Sinner (ITA) [2] – 2° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire Sakamoto (JPN) [WC]-Medvedev [9] – 2° turno ATP

Sessione serale

Ore 0:00 Parks (USA)-Gauff (USA) [4] – 3° turno WTA

NP Ore 1:30 Damm (USA) [WC]-Zverev (GER) [3] – 2° turno ATP

PROGRAMMA SINNER-DZUMHUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport