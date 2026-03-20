Skicross, Deromedis e Tomasoni avanzano a Craighleith. Galli promossa in Coppa del Mondo

A Craigleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per gara-2 della tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Simone Deromedia ha concluso al 17mo posto con un ritardo di 1.23 dal francese Evan Klufts, capace di stampare il miglior tempo (46.80) precedendo di dieci centesimi il padrone di casa Reece Howden (leader della classifica generale) e di 17 centesimi il connazionale Youri Duplessis-Kergomard e l’austriaco Adam Kappacher.

Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 non ha brillato a livello cronometrico, ma nelle gare corpo a corpo del fine settimana la musica dovrebbe cambiare. Promosso anche Federico Tomasoni, argento a cinque cerchi che ha chiuso in undicesima posizione a 98 centesimi dal leader. Edoardo Zorzi (33mo a 1.71) e Yanick Gunsch (34mo a 1.76) sono i primi esclusi, Dominik Zuech non ha terminato la prova.

Tra le donne la migliore è stata la francese Marielle Berger Sabbatel (49.89), che ha distanziato di 29 centesimi la svedese Sandra Naeslund (leader della generale) e la tedesca Daniela Maier (terza a 0.56). Jole Galli ha staccato il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta con l’undicesimo riscontro (a 1.25 dalla leader).