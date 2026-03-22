Federico Tomasoni completa l’opera! Prima memorabile vittoria in Coppa del Mondo dopo l’argento olimpico

Federico Tomasoni ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo! Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il 28enne è riuscito a conquistare un successo memorabile nel massimo circuito internazionale itinerante ed è salito sul gradino più alto del podio a Craighleith (Canada).

Prestazione semplicemente maiuscola del bergamasco, che si è presentato a gara-2 con il pettorale numero 11 e ha primeggiato in tutti i turni, a dimostrazione di un nuovo status da atleta di riferimento di questa disciplina dello sci freestyle. Nell’atto conclusivo è stato semplicemente impeccabile: ha domato con disinvoltura le strutture iniziali e poi ha pennellato una run da favola, leggendo benissimo un tracciato insidioso e trionfando di gran carriera davanti ai padroni di casa Kaleb Barnum e Kristofor Maler.

Prima dello show inscenato lo scorso 21 febbraio sulle nevi di Livigno, Federico Tomasoni non era mai riuscito a salire su un podio di livello internazionale, era entrato in top-10 in Coppa del Mondo soltanto sette volte e non aveva mai disputato una Big Final (il miglior risultato era il quinto posto di Arosa datato 12 dicembre 2023). Oggi l’apoteosi totale in occasione del terzultimo appuntamento di una stagione semplicemente memorabile.

Simone Deromedis è invece uscito agli ottavi di finale: il Campione Olimpico, apparso non in ottima forma durante il fine settimana, è stato preceduto al traguardo dallo svedese Erik Mobaerg e dal francese Evan Klufts, chiudendo con largo anticipo la propria giornata. Il canadese Reece Howden è stato eliminato ai quarti di finale (terzo dietro al connazionale Kristofor Mahler e al francese Alexis Jay), ma ha ormai ipotecato la quarta Coppa del Mondo in carriera dopo quelle del 2021, 2023, 2025 visto che può fare affidamento su un margine di 180 lunghezze su Deromedis quando mancano due gare al termine.

La svedese Sandra Naeslund ha prontamente riscattato l’assenza dalla prova di ieri, dovuta a un errore commesso in qualifica, e ha dominato la giornata in lungo e in largo, fino a un atto conclusivo condotto in maniera imperiale: è uscita brillantemente dalle strutture iniziali, ha preso la testa e l’ha tenuta con caparbietà fino al traguardo, lasciandosi alle spalle la francese Marielle Berger Sabbatel e la svizzera Fanny Smith. La nostra Jole Galli è invece uscita ai quarti di finale, chiudendo al terzo posto nella batteria vinta dalla tedesca Daniela Maier (Campionessa Olimpica, poi quinta al termine della giornata) davanti alla svizzera Talina Gantenbein.

Il risultato odierno ha permesso a Naeslund di ipotecare la quinta Sfera di Cristallo della propria carriera dopo quelle vinte nel 2018, 2020, 2022, 2023, visto che può fare affidamento su 175 punti di vantaggio nei confronti di Maier quando mancano due gare al termine della stagione (200 punti sul piatto). La Coppa del Mondo di skicross si concluderà a Gaellivare (Svezia) con le due prove in programma il 28-29 marzo.